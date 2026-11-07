گسترش آموزش زبان فارسی، تبادل استاد و دانشجو و اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک، در دیدار مسئولان ایران و قزاقستان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در آلماتی و وابسته ایران و نماینده بنیاد سعدی در این شهر با رئیس دانشگاه ملی تربیت معلم دختران قزاقستان (ژمپو)، دیدار و درباره راهکار‌های گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی و فرهنگی میان دو کشور گفتگو کردند.

در این نشست، بی‌بی‌گول سرسم‌خان‌قیزی کریموا، رئیس دانشگاه ملی تربیت معلم دختران قزاقستان (ژمپو) بر توسعه تبادلات علمی و دانشگاهی، برگزاری رویداد‌های فرهنگی مشترک و ایجاد ارتباط رسمی با دانشگاه‌های مطرح ایران تأکید کرد.

تبادل استاد و دانشجو، فراهم کردن فرصت‌های مطالعاتی و برگزاری همایش‌ها و نشست‌های علمی با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان قزاقستانی با زبان و فرهنگ ایران از جمله پیشنهاد‌های مطرح‌شده طرف قزاقستانی بود.

همچنین رئیس این دانشگاه ، پیگیری پیشنهاد تشکیل انجمن دانشگاه‌های تربیت معلم ایران و قزاقستان را خواستار شد؛ پیشنهادی که با توجه به طرح موضوع از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام (آیسسکو) و با هدف تبادل تجربه‌های آموزشی و روش‌های نوین تربیت معلم مطرح شده است.

تأمین کتاب‌های ادبی، علمی، آموزشی و منابع مرجع فارسی برای کتابخانه دانشگاه نیز از دیگر درخواست‌های طرف قزاقستانی بود.

در این دیدار، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دانشگاه ژمپو و دانشگاه‌های الزهرا (س)، خوارزمی، فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی را با هدف توسعه تعاملات علمی و آموزشی و حمایت از گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه مطرح کردند.

بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان همکاری شانگهای برای حمایت از طرح‌های علمی، پژوهشی و آموزشی مشترک نیز از دیگر پیشنهاد‌های طرف ایرانی بود.

اکنون ۴۶ دانشجو در این دانشگاه زبان فارسی می‌آموزند که ۲۰ نفر از آنان در سال نخست و ۲۶ نفر در سال دوم مقطع کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند.

همکاری‌های پژوهشی و اسنادی با محوریت تاریخ مشترک ایران و قزاقستان نیز از دیگر موضوعات این نشست بود. در این زمینه، دوطرف بر ضرورت بررسی منابع تاریخی فارسی و ترجمه مستقیم این آثار به زبان قزاقی تأکید کردند.

مرکز پژوهشی «تاریخ دشت بزرگ» دانشگاه ژمپو در سال ۲۰۱۶ میلادی، اثر تاریخی «جامع‌التواریخ» نوشته رشیدالدین فضل‌الله همدانی را از زبان فارسی به قزاقی ترجمه کرده است.

همچنین نمایندگان دانشگاه ژمپو، همکاری طرف ایرانی را برای شناسایی نسخه‌های موجود اثر تاریخی «دفتر زرین» (آلتین دفتر) در ایران و فراهم‌سازی امکان دسترسی به نسخه‌های چاپی و دیجیتال آن خواستار شدند.

این درخواست با توجه به اسناد و اطلاعات تاریخی موجود در این اثر درباره تاریخ قزاقستان و اهمیت آن در مطالعات تاریخی و پژوهشی مطرح شد.