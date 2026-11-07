فرودگاه بین‌المللی کیش، هفته گذشته با انجام ۱۴۶ پرواز ورودی و خروجی، ۱۵ هزار و ۴۰۵ مسافر را در مسیر‌های هوایی کیش جابه‌جا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در فاصله ۹ تا ۱۵ آبان، در مجموع ۷۳ پرواز ورودی و ۷۳ پرواز خروجی در فرودگاه بین‌المللی کیش انجام شد.

در این مدت، ۷ هزار و ۸۲۲ مسافر با پرواز‌های ورودی به کیش سفر کردند و ۷ هزار و ۵۸۳ مسافر نیز با پرواز‌های خروجی، کیش را ترک کردند.

شرکت هواپیمایی مهر با انجام ۲۶ پرواز شامل ۱۳ پرواز ورودی و ۱۳ پرواز خروجی، بیشترین تعداد پرواز را در این مدت به خود اختصاص داد.