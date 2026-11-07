طرح ملی هم‌گام با هدف بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه دیون کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی در حال اجراست.

طرح ملی هم‌گام، تبدیل بدهی کارفرمایان به دارایی مولد

طرح ملی هم‌گام، تبدیل بدهی کارفرمایان به دارایی مولد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: این طرح با استفاده از ابزار‌های نوین تأمین مالی به حمایت بانک‌های عامل، امکان تسویه بدهی کارفرمایان به سازمان تأمین اجتماعی را بدون نیاز به پرداخت نقدی فراهم می‌کند و می‌تواند به مدیریت نقدینگی بنگاه‌ها و استمرار فعالیت واحد‌های تولیدی کمک کند.

مسعود محمدی محمدی افزود: این اوراق با قابلیت معامله در بازار سرمایه با سررسید ۱ تا ۱۲ ماه و با ضمانت مؤسسه اعتباری صادر می‌شود

وی اضافه کرد: همچنین برات الکترونیکی به‌عنوان یکی دیگر از ابزار‌های مورد استفاده در این طرح، امکان انجام فرایند تسویه به شکل الکترونیکی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان تأمین اجتماعی در راستای حمایت از جامعه کارفرمایی و چرخه تولید و ایجاد فرصتی برای تکمیل سوابق بیمه‌ای، فرصتی فراهم کرده تا کارفرمایانی که از ۱۴ خرداد ماه پارسال تا مرداد ماه امسال در دوره جنگ‌های تحمیلی اخیر موفق به پرداخت حق‌بیمه کارگران نشده‌اند، امکان پرداخت حق‌بیمه ماه‌های مربوطه را به نرخ همان ماه معوق داشته باشند.

محمدی محمدی گفت: با اجرای این طرح، کارفرمایان بدون نیاز به طی فرایند‌های طولانی رسیدگی و ثبت سوابق بیمه‌شدگان و با ارائه مستندات اشتغال و پرداخت حقوق کارکنان در ماه‌هایی که فهرست ارسال نشده، امکان پرداخت تعهدات قانونی مربوط به حق‌بیمه را حداکثر در دو قسط دارند و مشکلی هم برای بیمه شدگان پیش نمی‌آید.

مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان در ادامه با اشاره به اجرای طرح تأمین‌رفاه با هدف تقویت قدرت خرید، تسهیل تأمین نیاز‌های معیشتی و توسعه خدمات رفاهی از مهرماه امسال گفت: در اجرای این طرح، بازنشستگان و مستمری‌بگیران واجد شرایط می‌توانند پیش از موعد واریز مستمری، از اعتبار خرید معادل یک ماه مستمری خود بهره‌مند شوند.

وی افزود: یکی دیگر از مزایای طرح تأمین‌رفاه، بهره‌مندی از اعتبار تشویقی تا پنج درصد ارزش خرید‌های مشمول است که برای خرید‌های بعدی قابل استفاده خواهد بود. همچنین امکان استفاده از تخفیف‌ها، پیشنهاد‌های ویژه فروشگاهی و خدمات خرید اقساطی از دیگر مزایای پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

استان اصفهان با ۱۱۷ هزار کارگاه فعال در بخش‌های مختلف، بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار بیمه شده اصلی دارد.