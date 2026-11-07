وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور فراخوانی از استادان علوم پایه دانشگاه‌های کشور دعوت کرد تا پیرو بیانات راهبردی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون ضرورت توسعه بنیادین علوم پایه، با ثبت امضای خود، به جمع اساتید و پژوهشگران متعهد کشور در این بیانیه ملی بپیوندند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور فراخوانی، از استادان علوم پایه کشور برای امضای میثاق علمی با رهبر معظم انقلاب و همراهی در مسیر تحقق مرجعیت علمی و تمدن‌سازی نوین اسلامی دعوت کرد.

در فراخوان این وزارتخانه برای «میثاق علمی با رهبر معظم انقلاب در مسیر تحقق مرجعیت علمی و تمدن‌سازی نوین اسلامی» از استادان علوم پایه دانشگاه‌های کشور دعوت شده است تا پیرو بیانات راهبردی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون ضرورت توسعه بنیادین علوم پایه، با ثبت امضای خود، به جمع اساتید و پژوهشگران متعهد کشور در این بیانیه ملی بپیوندند.

ثبت امضا از طریق لینک https://cuir.ac.ir/node/۸۸۲ امکانپذیر است.