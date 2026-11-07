به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ علیرضا کاویانی بخشدار جرقویه علیا، با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت روستاییان و عشایر گفت: برگزاری این رویداد‌ها علاوه بر معرفی محصولات و تولیدات منطقه، در تجاری‌سازی و اقتصادی شدن فعالیت‌های تولیدی و خدماتی اهالی نقش مؤثری دارد.

مهین آزادی دهیار احمدآباد نیز گفت: این بازارچه به مدت سه روز، در محوطه‌ای به مساحت هزار و ۵۰۰ مترمربع و در قالب ۳۷ غرفه برپا شد.

وی افزود: تولیدات باغی و کشاورزی، صنایع دستی، فرآورده‌های دامی، غذا‌های محلی، نمایش آیین‌های سنتی و تولیدات بانوان از بخش‌های مختلف این بازارچه بود.