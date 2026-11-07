آیین استقبال از ۴ تن از پیکرهای مطهر شهدای گمنام دوران دفاع مقدس با حضور مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه و خانواده معظم شهدا در فرودگاه بین المللی شهید مهدی باکری ارومیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: دوشهید در عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ به شهادت رسیده اند و پیکرهای مطهر آنان از جزیره مجنون تفحص شده و ۱۹ ساله هستند.

سردار سرتیپ دوم جلیل وحیدی افزود: یک شهید دیگر نیز در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ به شهادت رسیده و پیکر مطهر او از جزیره ام الرصاص عراق تفحص شده و ۲۲ ساله است و چهارمین شهید نیز در عملیات کربلای ۵ به شهادت رسیده و پیکر مطهر او نیز از منطقه عملیاتی جزیره مجنون تفحص شده و ۲۲ سال هم سن دارد.

او اضافه کرد: از روز شنبه به مدت یک هفته پیکرهای مطهر شهدا در جای جای استان با عنوان برنامه میثاق با شهدا در محافل مختلف حضور خواهند داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و مقاومت استان با اشاره به این که در تجمع مردمی پنج شنبه ۲۱ آبان ماه مراسم وداع با پیکر های مطهر شهدا به صورت متمرکز در میدان ولایت فقیه ارومیه برگزار می شود گفت: یکی از پیکر های مطهر شهدا روز جمعه مصادف با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها راس ساعت ۹ تشییع شده و جهت تدفین به حوزه علمیه شهرستان خوی انتقال داده خواهد شد.

سردار سرتیپ دوم جلیل وحیدی افزود: سه پیکر دیگر نیز برای بررسی های دقیق تر به تهران عودت داده می شود.