معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش گفت: با رصد و نظارت مستمر و پیگیری‌های انجام‌شده، امسال موفق شدیم ۴۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل را به چرخه آموزش بازگردانیم؛ این در حالی است که سال گذشته تعداد دانش‌آموزان بازگشته به تحصیل ۳۲ هزار نفر بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تشریح اقدامات این وزارتخانه برای استمرار جریان تعلیم و تربیت در شرایط جنگی، از بازگشت ۴۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدارس خبر داد و گفت: اجازه ندادیم هیچ خانواده و دانش‌آموزی احساس کند جنگ می‌تواند مسیر زندگی، دانایی و توانایی او را متوقف کند.

رضوان حکیم‌زاده در نشست «روایت همبستگی خانواده و مدرسه در پاسداری از حق آموزش در جنگ رمضان» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید، اظهار کرد: باید یاد و نام شهدای بزرگ وطن، امام شهید، امام راحل، سرداران و امیران، فرهنگیان و دانش‌آموزانی را که در نقاط مختلف ایران به شهادت رسیدند، گرامی بداریم.

وی با اشاره به حمله به دو مدرسه میناب، مدرسه دخترانه شجره طیبه و مدرسه پسرانه ره‌پویان خلیج فارس، افزود: به دلیل اینکه نخستین خبر منتشرشده مربوط به مدرسه دخترانه بود، دانش‌آموزان پسر شهید مدرسه ره‌پویان خلیج فارس کمتر در کانون توجه قرار گرفتند؛ در حالی که باید یاد و نام همه دانش‌آموزان شهید این دو مدرسه زنده نگه داشته شود.

حکیم‌زاده با قدردانی از برگزارکنندگان این نشست، آن را فرصتی برای ثبت و بررسی یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های نظام آموزشی و ملت ایران دانست و گفت: این رویداد باید از ابعاد مختلف حقوقی، آموزشی، تربیتی و خانوادگی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم ابعاد مختلف آسیب‌های واردشده به کودکان و نظام تعلیم و تربیت را به‌درستی تبیین کنیم.

تاکید بر ضرورت استفاده دقیق از واژگان در روایت جنگ

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به حضور نماینده سازمان ملل متحد در این نشست، بر اهمیت انتخاب واژگان دقیق برای توصیف حوادث جنگ تأکید کرد و گفت: واژه‌ها بار معنایی دارند و انتخاب هر واژه می‌تواند بر نحوه درک و روایت یک حادثه تأثیر بگذارد. از این رو، آنچه در جریان مذاکرات اتفاق افتاد و حمله‌ای که به کشور ما صورت گرفت، باید با واژگان دقیق و متناسب با ماهیت آن توصیف شود.

وی با اشاره به مشاهدات خود در سفر به میناب و گفت‌و‌گو با مردم منطقه اظهار کرد: آخرین سفر من به میناب، هم‌زمان با بازگشایی مدارس در اول مهرماه امسال بود. در آن سفر فرصتی فراهم شد تا علاوه بر حضور در برنامه‌های رسمی، با مردم محلی نیز گفت‌و‌گو کنیم.

حکیم‌زاده گفت: بر اساس روایت‌هایی که از افراد محلی شنیدم، پیش از اصابت موشک‌ها به مدرسه، دو جنگنده در منطقه حضور یافته و محدوده را رصد کرده بودند. مردم محلی عنوان می‌کردند که این صحنه‌ها را با چشمان خود دیده‌اند. این روایت‌ها باید برای وجدان تاریخی و بشریت ثبت و مستند شود.

مدرسه؛ منشأ قدرت علمی و توانایی ملت ایران

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به پیشینه تمدنی ایران و نقش دانش در حفظ هویت و استقلال کشور گفت: ملت ایران وارث تمدنی بزرگ و ریشه‌دار است و در طول تاریخ، دانش، خردورزی و علم‌آموزی از مهم‌ترین عوامل قدرت و پیشرفت این سرزمین بوده‌اند.

وی افزود: تاریخ ایران نشان می‌دهد که حتی در دوره‌هایی که کشور مورد تهاجم قرار گرفته و کتابخانه‌ها و مراکز علمی آن آسیب دیده‌اند، ملت ایران با تکیه بر ظرفیت علمی خود توانسته است مسیر پیشرفت را ادامه دهد.

حکیم‌زاده با اشاره به حمله اسکندر و مغول‌ها به ایران و پیامد‌های آن بر مراکز علمی و فرهنگی کشور اظهار کرد: در دوره‌های مختلف تاریخی، دانشمندان ایرانی با تکیه بر دانش و توان علمی خود در بازسازی و شکوفایی تمدن ایرانی نقش‌آفرینی کردند. در دوران معاصر نیز فرزندان این ملت با وجود تحریم‌های چندین‌ساله، در حوزه‌های مختلف علمی، پزشکی، نانو و زیست‌فناوری دستاورد‌های قابل‌توجهی داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه مدرسه نقطه آغاز شکل‌گیری قدرت علمی جامعه است، گفت: دشمن به جایی حمله کرد که منشأ قدرت جامعه ماست؛ یعنی مدرسه و دبستان. مسیر دانایی و توانایی یک ملت از همین مدارس آغاز می‌شود و دانش‌آموزان امروز، سازندگان آینده کشور هستند.

تداوم آموزش، ایجاد آرامش و حفظ امید؛ سه محور عملکرد آموزش‌وپرورش در جنگ

حکیم‌زاده با تشریح اقدامات وزارت آموزش‌وپرورش برای مدیریت شرایط جنگی گفت: با درک اهمیت جایگاه مدرسه و آموزش، تلاش کردیم اجازه ندهیم جریان تعلیم و تربیت متوقف شود. از نگاه ما، مدرسه صرفاً مکانی برای خواندن و نوشتن و یادگیری الفبا نیست، بلکه یکی از زنده‌ترین سلول‌های بنیادی جامعه است که امید، انسجام و زندگی را در جامعه تقویت می‌کند.

وی با قدردانی از تلاش معلمان، مدیران و کارکنان مدارس در سراسر کشور افزود: همکاران ما در اقصی نقاط ایران، از مناطق عشایری و روستایی تا شهرها، با احساس مسئولیت و تعهد ملی پای کار آمدند و برای استمرار آموزش تلاش کردند.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به سه محور اصلی اقدامات این وزارتخانه در دوران جنگ اظهار کرد: نخستین اقدام ما، تداوم آموزش به هر شکل ممکن بود. از طریق درس‌نامه‌ها، مدرسه تلویزیونی و فضای مجازی و بستر شبکه شاد تلاش کردیم ارتباط دانش‌آموزان با فرایند یادگیری قطع نشود. در این مسیر، حمایت ویژه رئیس‌جمهور نیز نقش مؤثری داشت.

وی دومین محور اقدامات را ایجاد آرامش در خانواده‌ها و مدارس دانست و گفت: مدرسه باید امن‌ترین مکان برای کودکان باشد و حفاظت از آموزش در حقیقت حفاظت از آینده بشر است. در روز‌های نخست جنگ، تلاش شد احساس ناامنی به خانواده‌ها منتقل شود، اما ما رسالت خود را صرفاً ارائه محتوای آموزشی ندانستیم، بلکه ایجاد آرامش و امید در میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان را نیز بخشی از مسئولیت خود تلقی کردیم.

حکیم‌زاده ادامه داد: برای تحقق این هدف، شبکه‌ای از ارتباطات مستقیم تلفنی، ارتباطات حضوری و حضور در کلاس‌های مجازی با خانواده‌ها شکل گرفت. این ارتباط مستمر سهم مهمی در ایجاد آرامش و امید در جامعه داشت؛ چراکه وقتی معلم حتی از طریق فضای مجازی یا تلویزیون به آموزش ادامه می‌دهد، این پیام به جامعه منتقل می‌شود که زندگی و جریان یادگیری همچنان ادامه دارد.

وی سومین محور را حفظ مسئولیت‌پذیری و استمرار فعالیت‌های آموزشی با وجود شرایط بحرانی عنوان کرد و افزود: رئیس‌جمهور در روز دوازدهم جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جلسه‌ای با موضوع آموزش‌وپرورش برگزار کرد. این اقدام پیام روشنی داشت؛ اینکه حتی در شرایط جنگ و بحران نیز نباید مسئولیت‌های اصلی خود را فراموش کنیم و باید برای امروز و آینده برنامه داشته باشیم.

بازگشت ۴۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل به مدارس

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به اهمیت شناسایی و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: با رصد و نظارت مستمر و پیگیری‌های انجام‌شده، امسال موفق شدیم ۴۸ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل را به چرخه آموزش بازگردانیم؛ این در حالی است که سال گذشته تعداد دانش‌آموزان بازگشته به تحصیل ۳۲ هزار نفر بود.

وی افزود: بازگرداندن هر دانش‌آموز به مدرسه، حاصل پیگیری‌های طولانی و تلاش‌های فراوان است و پشت هر بازگشت، روایت و مسیری از زحمات خانواده‌ها و همکاران ما وجود دارد. به همین دلیل، از دست دادن حتی یک دانش‌آموز برای نظام تعلیم و تربیت بسیار تلخ و تأسف‌بار است.

شهادت ۲۹۵ دانش‌آموز و ۶۸ معلم در جنگ

حکیم‌زاده با ابراز تأسف از شهادت دانش‌آموزان و فرهنگیان در جریان جنگ گفت: بسیار اندوهگین هستیم که ۲۹۵ دانش‌آموزی که در مدارس حضور داشتند و برای یادگیری ثبت‌نام کرده بودند، در جریان این حوادث به شهادت رسیدند. همچنین ۶۸ نفر از معلمان عزیز ما جان خود را از دست دادند.

وی با اشاره به شهادت تیارا صادقی، دانش‌آموز ۱۱ ساله در یزد، افزود: این دانش‌آموز در جریان حوادث جنگ و بر اثر ترس ناشی از حمله، در کنار پدر و مادر خود جان باخت. در شرایطی که تمام تلاش نظام آموزشی بر بازگرداندن تک‌تک کودکان به مدرسه و فراهم‌کردن فرصت یادگیری برای آنان متمرکز است، آسیب‌دیدن و جان‌باختن کودکان، اتفاقی بسیار تلخ و غیرقابل‌قبول است.

مدرسه؛ سنگر امید و آینده ایران

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش با تاکید بر ضرورت استمرار آموزش در همه شرایط گفت: رنج و اتفاقات رخ‌داده، بسیار بزرگ و دردناک است و این حوادث هرگز از حافظه تاریخی ما پاک نخواهد شد؛ اما آنچه اهمیت دارد، این است که اجازه ندهیم این حوادث مسیر پیشرفت و یادگیری فرزندان ایران را متوقف کند.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با جنگ شناختی و حفظ امید در میان نسل جوان خاطرنشان کرد: این حوادث و آنچه دانش‌آموزان با چشمان خود دیدند و تجربه کردند، واقعیت‌هایی است که باید ثبت و روایت شود. ما با همراهی خانواده‌ها، معلمان، مجموعه آموزش‌وپرورش و همه ظرفیت‌های اجتماعی، عزم خود را جزم کرده‌ایم که در هیچ شرایطی اجازه ندهیم مسیر دانایی و توانایی ملت بزرگ ایران در مدارس متوقف شود.