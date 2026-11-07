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تیم آذربایجان شرقی بر سکوی نخست مسابقات استراگوس آقایان کشور ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این دوره از مسابقات که در شاهرود برگزار شد ؛ آذربایجان شرقی با ۲طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد.
تیم سمنان با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز بر سکوی دوم ایستاد و قزوین با یک نشان طلا سوم شد.
رقابتهای استراگوس قهرمانی کشور درمرحله کویری، با طی مسیر ۱۰ کیلومتری و عبور از ۱۸ مرحله چالشی در چهار رده سنی برگزار شد. و برترین های هر رده به این ترتیب معرفی شدند:
رده سنی ۱۶–۱۷ سال:
سهیل علیزاده–استان آذربایجان شرقی
صمد کریمی –استان اصفهان
سید ایلیا میرمحمدی – استان سمنان
رده سنی ۱۸–۳۵ سال:
مسعود وفائی – استان قزوین
امیر حسین شاهیونی – استان آذربایجان شرقی
مجتبی رونقی–استان آذربایجان شرقی
رده سنی ۳۶–۴۰ سال:
حسین حسین پور –استان سمنان
شهریار قلی زاده– استان مازندران
سید امیر عمادی – استان سمنان
رده سنی ۴۱–۴۷ سال:
محمد جواد صیادی –استان آذربایجان شرقی
ابراهیم حسن زاده اول – استان سمنان
رضا کیوانلو شهرستانکی –استان تهران