به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این دوره از مسابقات که در شاهرود برگزار شد ؛ آذربایجان شرقی با ۲طلا، یک نقره و یک برنز قهرمان شد.

تیم سمنان با یک طلا، یک نقره و ۲ برنز بر سکوی دوم ایستاد و قزوین با یک نشان طلا سوم شد.

رقابت‌های استراگوس قهرمانی کشور درمرحله کویری، با طی مسیر ۱۰ کیلومتری و عبور از ۱۸ مرحله چالشی در چهار رده سنی برگزار شد. و برترین های هر رده به این ترتیب معرفی شدند:

رده سنی ۱۶–۱۷ سال:

سهیل علیزاده–استان آذربایجان شرقی

صمد کریمی –استان اصفهان

سید ایلیا میرمحمدی – استان سمنان

رده سنی ۱۸–۳۵ سال:

مسعود وفائی – استان قزوین

امیر حسین شاهیونی – استان آذربایجان شرقی

مجتبی رونقی–استان آذربایجان شرقی

رده سنی ۳۶–۴۰ سال:

حسین حسین پور –استان سمنان

شهریار قلی زاده– استان مازندران

سید امیر عمادی – استان سمنان

رده سنی ۴۱–۴۷ سال:

محمد جواد صیادی –استان آذربایجان شرقی

ابراهیم حسن زاده اول – استان سمنان

رضا کیوانلو شهرستانکی –استان تهران