رئیس‌کل بانک مرکزی در سفر به عسلویه از تعدادی از شرکت‌های گاز و پتروشیمی آسیب دیده از جنگ بازدید کرد و در جریان روند بازسازی و فعالیت‌های این مجموعه‌ها قرار گرفت.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، با همراهی ارسلان زارع استاندار بوشهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی نماینده شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر در مجلس و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی از مجتمع مبین انرژی خلیج فارس بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند بازسازی و فعالیت‌های این مجموعه قرار گرفت.

مجتمع مبین انرژی خلیج فارس، به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده یوتیلیتی در جهان، در جریان حملات شدید دوران جنگ دچار آسیب‌هایی شد؛ با این حال، عملیات بازسازی این مجموعه با تکیه بر توانمندی‌های داخلی در حال انجام است و تا کنون بیش از ۶۰ درصد مجتمع بازسازی شده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، پیش‌بینی می‌شود عملیات بازسازی کامل مجتمع مبین انرژی خلیج فارس تا پایان سال به پایان برسد و این مجموعه فعالیت خود را با ظرفیت کامل از سر بگیرد.

همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه از پتروشیمی دماوند بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت این مجتمع و اقدامات انجام‌شده برای بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده قرار گرفت.

پتروشیمی دماوند در جریان جنگ دچار آسیب شد و تاکنون حدود ۳۵ درصد از عملیات بازسازی آن انجام شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، بازسازی کامل این مجتمع تا پایان سال ۱۴۰۶ به پایان خواهد رسید.