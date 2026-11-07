بارش باران موجب جاری شدن آب در تونل اول کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری شد.

خروش تونل اول کوهرنگ/ بیشترین بارندگی‌ها در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

خروش تونل اول کوهرنگ/ بیشترین بارندگی‌ها در کوهرنگ چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، کارشناس هواشناسی استان با اشاره به اینکه بارندگی از دور روز گذشته در بیشتر نقاط استان آغاز شده است، گفت: بارش‌ها تا فردا در استان ادامه دارد.

قطره افزود: بیشترین میزان بارش‌های سامانه اخیر با بیش از ۱۰۰ میلیمتر در کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

وی از وقوع سیلاب، کولاک برف و آبگرفتگی معابر در استان خبر داد.

تمامی محور‌های استان چهارمحال و بختیاری بر اثر بارندگی‌ها لغزنده گزارش شد.