بندر تجاری کیش در هفته گذشته شاهد جابه‌جایی هزار و ۶۶۶ دستگاه خودرو و ۷ هزار و ۹۴۷ مسافر و سرنشین خودرو با شناور‌های خودروبر و مسافری تندرو بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در بازه زمانی ۹ تا ۱۵ آبان، در مجموع ۷۶۵ دستگاه خودروی سواری با شناور‌های خودروبر (لندینگ‌کرافت) وارد کیش شدند و ۹۰۱ دستگاه خودرو نیز از کیش خارج شدند.

شناور‌های خودروبر در این مدت با انجام ۱۱۶ سفر شامل ۵۸ سفر ورودی و ۵۸ سفر خروجی، در مجموع ۴ هزار و ۹۹۸ سرنشین خودرو را جابه‌جا کردند و از این تعداد، ۲ هزار و ۲۹۵ نفر ورودی و ۲ هزار و ۷۰۳ نفر خروجی بودند.

در بخش حمل‌ونقل مسافری، شناور‌های تندرو با انجام ۸۰ سفر شامل ۴۰ سفر ورودی و ۴۰ سفر خروجی، جابه‌جایی ۲ هزار و ۹۴۹ مسافر را به ثبت رساندند و از این تعداد، هزار و ۵۱۴ نفر وارد کیش و هزار و ۴۳۵ نفر از کیش خارج شدند.

مجموع آمار تردد‌های دریایی در این مدت، از ۷ هزار و ۹۴۷ مسافر و سرنشین خودرو جابه‌جاشده است، ۳ هزار و ۸۰۹ نفر وارد کیش شدند و ۴ هزار و ۱۳۸ نفر نیز از کیش خارج شدند.