به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت والیبال استان اصفهان، گفت: هیئت والیبال شاهین شهر از فعال‌ترین هیئت‌های شهرستانی استان است.

در این آیین همچنین از تفاهم‌نامه همکاری هیئت والیبال شاهین‌شهر با یک خیر نیک‌اندیش رونمایی شد.

بر اساس این تفاهم‌نامه، ۳ میلیارد ریال کمک خیر در مدت یک سال، با حمایت مالی باشگاه دماوند، برای پشتیبانی از برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال دختران و پسران شاهین‌شهر اختصاص می‌یابد.