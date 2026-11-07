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در آیینی به مناسبت روز جهانی مربی ورزشی از ۴۰ نفر از مربیان والیبال شاهینشهر در فرهنگسرای شهروند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس هیئت والیبال استان اصفهان، گفت: هیئت والیبال شاهین شهر از فعالترین هیئتهای شهرستانی استان است.
در این آیین همچنین از تفاهمنامه همکاری هیئت والیبال شاهینشهر با یک خیر نیکاندیش رونمایی شد.
بر اساس این تفاهمنامه، ۳ میلیارد ریال کمک خیر در مدت یک سال، با حمایت مالی باشگاه دماوند، برای پشتیبانی از برگزاری مسابقات قهرمانی والیبال دختران و پسران شاهینشهر اختصاص مییابد.