استاندار قزوین در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: تولید باید در اولویت تخصیص ارز قرار گیرد و تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه با هدف حفظ و تقویت چرخه تولید انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، نوذری با اشاره به محدودیت‌های منابع ارزی کشور اظهار کرد: تأمین و تخصیص ارز در شرایط کنونی با دشواری‌هایی همراه است و حتی واحد‌های تولیدی نیز برای دریافت ارز مورد نیاز خود با مشکلاتی مواجه هستند.

استاندار افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت منابع ارزی، ضروری است در تصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص ارز، نیاز‌های بخش تولید و تأمین مواد اولیه واحد‌های صنعتی در اولویت قرار گیرد تا فعالیت بنگاه‌های تولیدی با وقفه مواجه نشود.

نوذری با اشاره به پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی در سطح ملی تصریح کرد: موضوع رفع موانع مربوط به تعهدات ارزی واحد‌های تولیدی و صادرکنندگان استان را در تهران پیگیری کرده‌ام و تلاش داریم با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، زمینه تسهیل فعالیت تولیدکنندگان و رفع مشکلات ارزی آنان فراهم شود.

استاندار همچنین درباره دستورکار‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد: موضوعات پیشنهادی باید پیش از طرح در شورا از نظر انطباق با قوانین و مقررات بالادستی بررسی شوند و پیشنهاد‌هایی که مغایرت قانونی ندارند و موجب تسهیل فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند، مورد توجه قرار گیرند.