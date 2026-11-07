معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: فارس با تولید بیش از ۱۵ میلیون و ۹۳۰ هزار اصله نهال جنگلی و فضای سبز رتبه نخست کشور را در طرح مردمی کاشت و تولید نهال از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس گفت: فارس با تولید بیش از ۱۵ میلیون و ۹۳۰ هزار اصله نهال جنگلی و فضای سبز رتبه نخست کشور را در طرح مردمی کاشت و تولید نهال از آن خود کرد.

اسحاق امیدوار افزود: این میزان نهال تولید شده از سال ۱۴۰۲ در بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ هکتار از زمین‌های استان، منابع طبیعی و فضا‌های سبز کاشته شده است.

وی همچنین بیان کرد: امسال هم تولید ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال در نهالستان‌های دولتی زیر پوشش این نهاد پیش‌بینی و هدف‌گذاری شده است که استمرار این روند، جایگاه پیشتاز فارس را در سطح ملی تثبیت می‌کند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس با تاکید بر ضرورت بازنگری در نحوه بهره‌برداری از منابع طبیعی تصریح کرد: هم‌اکنون مراتع کشور بیشتر برای تولید علوفه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در حالی که منابع طبیعی کارکرد‌های بسیار گسترده‌تری دارد.

وی یادآور شد:۸۷ درصد از مساحت کل استان فارس، یعنی بیش از ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار را عرصه‌های منابع ملی شامل جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها تشکیل می‌دهند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس اعلام کرد:از این میزان، سهم مراتع استان بیش از ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار و وسعت جنگل‌های فارس بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار است که این گستردگی، مسئولیت سنگینی را در حوزه صیانت، احیا و بهره‌برداری خردمندانه از این ثروت‌های خدادادی بر دوش متولیان امر قرار می‌دهد.