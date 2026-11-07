معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید در پیامی درگذشت حاجیه خانم طوبی نظری مادر شهیدان ثریا، داریوش و کورش خلد شرفی و همسر شهید خدانظر خلد شرفی را تسلیت گفت.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم طوبی نظری» مادر گرامی شهیدان معزز «ثریا، داریوش و کورش خلد شرفی» و همسر شهید والامقام «خدانظر خلد شرفی» را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت سید احمد موسوی به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم شهیدان گرانقدر خلد شرفی

سلام علیکم

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز آنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم طوبی نظری» مادر گرامی شهیدان معزز «ثریا، داریوش و کورش خلد شرفی» و همسر شهید والامقام «خدانظر خلد شرفی» را محضر شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

آن بانوی بزرگوار با افتخار به شهادت عزیزان خویش، در ادامه راه نورانی شان با اعتقادی راسخ استقامت و پایداری نمود. بی‌شک از دست دادن این سرمایه‌های اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بسیار غم انگیز است.

از منظر ادب و ارادت به ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که در جوار شهیدان قرین رحمت ربوبی گردد.

سید احمد موسوی