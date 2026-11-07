پخش زنده
امروز: -
آیین سنتی سمنوپزان با پخت سمنوی نذری در روستای حیدرآباد بخش مرکزی شهرستان اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین سنتی، سمنو به نیت تبرک، برآورده شدن حاجات و طلب شفای عاجل بیماران پخته شد.
برای تهیه این نذری، ۵۰۰ کیلوگرم گندم مصرف شده است و هزار و ۵۰۰ کیلوگرم سمنو بین اهالی روستا و میهمانان توزیع میشود.
این آیین که ریشه در میراث ناملموس و سنتهای مذهبی و فرهنگی منطقه دارد، ۱۸ سال است که به همت اهالی روستای حیدرآباد، همهساله زنده نگه داشته میشود.
روستای حیدرآباد در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر اصفهان و در بخش مرکزی شهرستان اصفهان قرار دارد.