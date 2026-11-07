به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این آیین سنتی، سمنو به نیت تبرک، برآورده شدن حاجات و طلب شفای عاجل بیماران پخته شد.

برای تهیه این نذری، ۵۰۰ کیلوگرم گندم مصرف شده است و هزار و ۵۰۰ کیلوگرم سمنو بین اهالی روستا و میهمانان توزیع می‌شود.

این آیین که ریشه در میراث ناملموس و سنت‌های مذهبی و فرهنگی منطقه دارد، ۱۸ سال است که به همت اهالی روستای حیدرآباد، همه‌ساله زنده نگه داشته می‌شود.

روستای حیدرآباد در فاصله ۱۰ کیلومتری شهر اصفهان و در بخش مرکزی شهرستان اصفهان قرار دارد.