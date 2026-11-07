مدیرکل دفتر امور عملیات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: در پی تشدید فعالیت سامانه بارشی و استمرار بارش‌ها در ۱۸ استان کشور، نیرو‌ها و ماشین‌آلات راهداری با استقرار در محور‌های مواصلاتی، ضمن حفظ آمادگی کامل، به خدمت‌رسانی و ایمن‌سازی تردد کاربران جاده‌ای مشغولند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب جمشیدی گفت: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در مناطقی از کشور، هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای روزهای شنبه تا دوشنبه (۱۶ تا ۱۸ آبان‌) برای ۱۸ استان کشور صادر شده است.

مدیرکل دفتر امور عملیات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای بیان کرد: این سامانه بارشی، به مرور مناطقی از استان‌های کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، تهران، البرز، قزوین، مرکزی، اصفهان، گیلان، مازندران، بوشهر، فارس، گلستان و خراسان شمالی را فرا می‌گیرد.

جمشیدی خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه با بارش باران، رعد و برق، بارش برف در نقاط مرتفع، وزش باد شدید، وقوع گردوخاک در نواحی مستعد و کاهش محسوس دما همراه است.

مدیرکل دفتر امور عملیات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: در بازه زمانی فعالیت این سامانه بارشی، لغزندگی محورهای مواصلاتی، اختلال در تردد ناوگان حمل و نقل عمومی، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر و کاهش شعاع دید دور از انتظار نیست.

او از کاربران جاده‌ای خواست پیش از آغاز سفر در مناطق تحت تأثیر این سامانه، از طریق تماس با سامانه اطلاع‌رسانی ۱۴۱ از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی مطلع شوند.

مدیرکل دفتر امور عملیات سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای عنوان کرد: با توجه به بارش باران در اغلب استان‌های کشور، رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، از وقوع تصادفات رانندگی پیشگیری کرده و سفری ایمن داشته باشند.