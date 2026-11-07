به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در بازدید از طرح‌های جاده‌ای شمال استان گفت: این میزان اعتبار برای تکمیل طرح‌های مواصلاتی منطقه ورودی شمالی اصفهان در نظر گرفته شده است.

رضا اکبری افزود: زیرگذر پلیس‌راه شاهین‌شهر ـ کاشان تا پایان آذر به بهره‌برداری می‌رسد و طرح تعریض جاده جهادآباد به شاهین‌شهر نیز در دهه فجر افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای ایمن‌سازی و تأمین روشنایی بزرگراه آزادگان و آزادراه معلم گفت: این طرح‌ها تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همچنین از اجرای طرح اصلاح هندسی پل خورزوق خبر داد و افزود: طرح ساخت زیرگذر و دسترسی مسکن ملی ۱۴۷ هکتاری نیز در مرحله مطالعه است.

اکبری گفت: در نشست با مدیران محلی منطقه و حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی، درباره سهم آورده دولت در طرح‌های خیرساز نیز تصمیم‌گیری شد.