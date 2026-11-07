

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با هدایت ارمغان احمدی قرار است در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های آسیا شرکت کند؛ رقابت‌هایی که ۱۷ تا ۲۹ آبان ماه برگزار می‌شود.

این مسابقات در ۷ گروه به میزبانی ۷ کشور برگزار می‌شود که تنها تیم اول هر گروه به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا صعود خواهد کرد.

ایران در گروه چهارم مقدماتی جام ملت‌های آسیا با لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا همگروه است و میزبان گروه ایران، کشور لائوس و ورزشگاه ملی این کشور در وینتیان (پایتخت لائوس) است.

برنامه بازی‌های نوجوانان ایران در انتخابی جام ملت‌های آسیا به شرح زیر است (ساعت‌ها به وقت ایران است):

چهارشنبه ۲۰ آبان، ساعت ۱۲:۳۰: ایران – پاکستان

شنبه ۲۳ آبان، ساعت ۱۲:۳۰: ایران – سریلانکا

سه‌شنبه ۲۶ آبان، ساعت ۱۲:۳۰: ایران – اردن

جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۱۵:۳۰: ایران – لائوس