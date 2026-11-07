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تیم فوتبال نوجوانان ایران در انتخابی جام ملتهای آسیا باید در فاصله سه روز در میان به میدان برود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ تیم فوتبال نوجوانان کشورمان با هدایت ارمغان احمدی قرار است در رقابتهای انتخابی جام ملتهای آسیا شرکت کند؛ رقابتهایی که ۱۷ تا ۲۹ آبان ماه برگزار میشود.
این مسابقات در ۷ گروه به میزبانی ۷ کشور برگزار میشود که تنها تیم اول هر گروه به مرحله نهایی جام ملتهای آسیا صعود خواهد کرد.
ایران در گروه چهارم مقدماتی جام ملتهای آسیا با لائوس، اردن، پاکستان و سریلانکا همگروه است و میزبان گروه ایران، کشور لائوس و ورزشگاه ملی این کشور در وینتیان (پایتخت لائوس) است.
برنامه بازیهای نوجوانان ایران در انتخابی جام ملتهای آسیا به شرح زیر است (ساعتها به وقت ایران است):
چهارشنبه ۲۰ آبان، ساعت ۱۲:۳۰: ایران – پاکستان
شنبه ۲۳ آبان، ساعت ۱۲:۳۰: ایران – سریلانکا
سهشنبه ۲۶ آبان، ساعت ۱۲:۳۰: ایران – اردن
جمعه ۲۹ آبان، ساعت ۱۵:۳۰: ایران – لائوس