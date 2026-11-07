نوزدهمین نمایشگاه سوگواره عکس مهر محرم با نمایش ۵۰ اثر منتخب از عکاسان ایران و جهان در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کوثر سمنان برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بیش از ۵ هزار و ۲۰۰ اثر از عکاسان ۱۲ کشور جهان به دبیرخانه این سوگواره ارسال شد که پس از داوری، ۵۰ اثر در بخش‌های ملی، بین‌المللی و ویژه استان سمنان برای نمایشگاه انتخاب شد.

میثم قدس پور دبیر سوگواره مهر محرم گفت: در این دوره آثاری از کشور‌های عراق، بحرین و انگلستان نیز به دبیرخانه ارسال شده که آثار عکاسان عراقی سهم بیشتری در میان شرکت‌کنندگان خارجی دارد.

وی با اشاره به بخش ویژه «شهید و امت و مقاومت حسینی» گفت: تصاویری از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در ایران و عراق، از جمله آثار شاخص این بخش است که در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

دبیر سوگواره مهر محرم همچنین از برگزاری داوری مردمی خبر داد و گفت: بازدیدکنندگان می‌توانند سه اثر مورد علاقه خود را انتخاب و در رأی‌گیری مردمی شرکت کنند.

نمایشگاه مهر محرم تا ۲۰ آبان، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۰ در نگارخانه سیمرغ فرهنگسرای کوثر سمنان میزبان علاقه‌مندان به هنر عاشورایی است.

مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان بخش‌های عکس و فیلم کوتاه نیز ۲۰ آبان برگزار می‌شود.