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مسابقات مینی فوتبال بیضا یادواره شهدای جنگ تحمیلی سوم با قهرمانی تیم امید این شهرستان به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: با هدف گرامیداشت یادوخاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، مسابقات مینی فوتبال ویژه رده سنی نونهالان با شرکت ۱۱ تیم برگزار شد و با قهرمانی تیم امید این شهرستان به پایان رسید.
عبودی افزود: در این مسابقات که در ۲ گروه پنج و ۶ تیم به صورت دورهای در بیضا برگزار شد، تیم صبا نائب قهرمان شد.
رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیضا بیان کرد: در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر و تیمهای قهرمان، نشان و هدایایی اهدا شد.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.