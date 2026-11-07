به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات فوتبال شهرستان بیضا گفت: با هدف گرامیداشت یادوخاطره شهدای جنگ تحمیلی سوم، مسابقات مینی فوتبال ویژه رده سنی نونهالان با شرکت ۱۱ تیم برگزار شد و با قهرمانی تیم امید این شهرستان به پایان رسید.

عبودی افزود: در این مسابقات که در ۲ گروه پنج و ۶ تیم به صورت دوره‌ای در بیضا برگزار شد، تیم صبا نائب قهرمان شد.

رئیس هیئت فوتبال شهرستان بیضا بیان کرد: در پایان این دوره از مسابقات به نفرات برتر و تیم‌های قهرمان، نشان و هدایایی اهدا شد.

شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.