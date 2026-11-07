رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اعلام خبر صدور نخستین شناسه محصول زعفران استان در شهرستان بهاباد استان یزد، این اقدام را گامی راهبردی در اجرای قانون برنامه هفتم و توسعه نظام رهگیری محصولات کشاورزی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در راستای اجرای تکالیف قانونی مندرج در آیین‌نامه بند (خ) ماده ۷۱ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم جمهوری اسلامی ایران و با هدف استقرار نظام جامع شناسنامه‌دار کردن واحد‌های تولیدی و ارتقای استاندارد محصولات کشاورزی، نخستین شناسه محصول زعفران (طلای سرخ) استان یزد در شهرستان بهاباد استان یزد صادر شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد،صدور این شناسه را نقطه‌عطفی در مسیر ساماندهی زنجیره ارزش محصولات کشاورزی استان یزد برشمرد و اظهار داشت: استقرار نظام شناسنامه‌دار کردن و ایجاد کد‌های رهگیری هوشمند (QR Code) برای محصولات کشاورزی، ضرورت اجتناب‌ناپذیری است که خوشبختانه با عزم جدی بهره‌برداران و تلاش در مدیریت‌های جهاد کشاورزی شهرستان‌ها با سرعت در حال پیگیری است.

عباس حاجی‌حسینی با اشاره به آمار تجمیعی صدور شناسه‌ها در استان یزد، افزود: تاکنون علاوه بر صدور نخستین شناسه تخصصی زعفران، بیش از ۷۷۰ شناسه محصول دیگر برای انواع محصولات کشاورزی استان در بخش‌های باغی، زراعی، گلخانه‌ای و قارچ خوراکی صادر شده است و این روند با هدف پوشش حداکثری تولیدات بخش کشاورزی همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با تأکید بر نقش کلیدی شناسه محصول در توسعه صادرات و تجارت خارجی محصولات کشاورزی تصریح کرد: در بازار‌های جهانی امروز، شفافیت منشاء تولید، سلامت و کیفیت، مزیت اصلی رقابت است. شناسه محصول (QR Code) به مصرف‌کننده و خریدار داخلی و خارجی این اطمینان را می‌دهد که محصول خریداری‌شده از مزرعه تا بازار چه مراحلی را طی کرده و دارای چه استاندارد‌هایی است.

حاجی‌حسینی خاطرنشان کرد: این ابزار کارآمد علاوه بر تقویت زنجیره عرضه و بهبود نظارت‌های بهداشتی، نقش به‌سزایی در جلب اعتماد بازار‌های هدف صادراتی، افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی استان و تسهیل حضور «طلای سرخ» و سایر محصولات باکیفیت یزد در بازار‌های بین‌المللی ایفا می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر اینکه دستیابی به اهداف توسعه پایدار کشاورزی بدون مشارکت همگانی میسر نیست، از تمامی تولیدکنندگان، بهره‌برداران و تشکل‌های بخش کشاورزی خواست تا با همراهی مستمر در اجرای این قانون، سازمان جهاد کشاورزی را در تکمیل زنجیره شناسنامه‌دار کردن محصولات و تثبیت جایگاه برند (نشان تجاری) محصولات یزد یاری کنند.