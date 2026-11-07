به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در پایان یازدهمین جشنواره فرهنگی ورزشی حوزه علمیه قم که با حضور جمعی از طلاب علاقه‌مند به رشته تنیس‌روی‌میز در سالن شهید محمدی برگزار شد، علی‌اکبر سپهری عنوان قهرمانی را به دست آورد، سیدعلیرضا شبیری نایب‌قهرمان شد و یاسین السلیمان در جایگاه سوم ایستاد.

محسن دلاوری و علی فریمانه نیز به‌عنوان سرداور، مسئولیت قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده داشتند.