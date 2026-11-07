به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، جانشین فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان مهر گفت: در قالب اردوی جهادی،۲۰۰ بیمار با هدف ارتقای سلامت جامعه و تسهیل دسترسی اقشار آسیب‌پذیر به خدمات تخصصی، با حضور پزشکان متخصص در مرکز جامع سلامت حضرت فاطمه الزهرا شهر اسیر از خدمات رایگان بهره‌مند شدند.

سرهنگ پاسدار حامد غلامی افزود: در این برنامه پزشکان متخصص جراحی، عمومی، زنان و زایمان، دندانپزشک، ماما، کارشناس تغذیه و متخصصان شنوایی، بینایی‌سنجی در کنار گروه‌های آموزش بهداشتی خدمات تخصصی به مراجعان ارائه کردند.

سرهنگ غلامی با اشاره به تنوع خدمات ارائه شده گفت:شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.