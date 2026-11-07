نحوه پیگیری و ثبت درخواست بازبینی کالابرگ
سرپرستان خانوارهایی که اعتبار کالابرگ یکمیلیونی آنها در ۱۵ آبانماه شارژ نشده، میتوانند برای بررسی وضعیت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، سرپرستان خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی آنها ۰، ۱ و ۲ است و اعتبار کالابرگ یکمیلیونی آنها در ۱۵ آبانماه شارژ نشده، میتوانند برای بررسی وضعیت و ثبت درخواست بازبینی اقدام کنند.
مراحل پیگیری:
۱. شمارهگیری کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* با سیمکارت به نام سرپرست خانوار و بررسی وضعیت اعتبار.
۲. دریافت کد ۱۲ رقمی در صورت عدم تداوم مشمولیت.
۳. ورود به سامانه حمایت به نشانی: emayat.sfara.ir
۴. تکمیل پرسشنامه خوداظهاری و ثبت درخواست بازبینی.
۵. دریافت کد رهگیری و پیگیری نتیجه از طریق سامانه.
زمانبندی بررسی سایر خانوارها:
کدهای ملی با رقم پایانی ۳ تا ۶: از ۲۵ آبانماه
کدهای ملی با رقم پایانی ۷ تا ۹: از ۵ آذرماه