مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با اشاره به بارش‌های پاییزی و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات احتمالی، از مردم خواست ضمن پرهیز از سفر‌های غیرضروری، صعود به ارتفاعات و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، هشدار‌های ایمنی را جدی بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین ، مهدیخانی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده در ماه‌های گذشته گفت: برگزاری جلسات متعدد، ابلاغ دستورالعمل‌ها، لایروبی رودخانه‌ها و مسیل‌ها و اجرای مانور‌های عملیاتی از جمله اقدامات انجام‌شده برای افزایش آمادگی استان در مواجهه با پیامد‌های احتمالی پدیده النینو بوده است.

وی با بیان اینکه بارندگی‌ها از اواخر وقت دیشب در استان آغاز شده است، افزود: بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی مربوط به آواج با ۲۲ میلی‌متر، بازرخان الموت با ۱۷ میلی‌متر، معلم‌کلایه با ۱۶ میلی‌متر و عباس‌آباد طارم با ۱۵ میلی‌متر بوده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با تأکید بر ضرورت همراهی مردم با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان ادامه داد: شهروندان در زمان بارندگی شدید از سفر‌های جاده‌ای غیرضروری و صعود به ارتفاعات خودداری کنند و به هیچ عنوان در حاشیه رودخانه‌ها، حتی رودخانه‌های خشک، توقف یا اتراق نکنند.

مهدیخانی همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده سیلاب از جریان آب فاصله بگیرند و برای فیلم‌برداری یا عکاسی به حاشیه رودخانه‌ها نزدیک نشوند و اخبار و هشدار‌ها را صرفاً از منابع رسمی، از جمله صداوسیما، سازمان هواشناسی و مدیریت بحران استان دنبال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به احتمال کاهش دما در مناطق مختلف استان به‌ویژه مناطق کوهستانی از روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، بر ضرورت استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد و ایمن تأکید کرد و خواستار صرفه‌جویی مردم در مصرف گاز و برق شد.