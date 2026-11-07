

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شمس‌اله سلامی با اشاره به تداوم بارندگی‌های سنگین و صدور هشدار‌های قرمز در برخی مناطق کشور گفت: تمام واحد‌های صندوق در آمادگی کامل هستند تا گزارش‌های خسارت را دریافت و بررسی کنند. واحد‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق مشمول پوشش صندوق هستند و کارشناسان برای ارزیابی خسارت‌های احتمالی در آمادگی به سر می‌برند.

رئیس هیئت‌عامل صندوق افزود: با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مدیریت بحران کشور و دیگر دستگاه‌های اجرایی همکار، کارشناسان صندوق آمادگی دارند در صورت نیاز به مناطق آسیب‌دیده اعزام شوند تا روند بررسی پرونده‌ها با سرعت پیگیری شود.

سلامی با تأکید بر ضرورت ثبت به‌موقع خسارت‌ها از سوی شهروندان تصریح کرد: ساکنان واحد‌های آسیب‌دیده باید حادثه را حداکثر تا هفت روز پس از وقوع، از طریق مدیریت بحران استان مربوطه اعلام و در سامانه صندوق ثبت کنند. ثبت خسارت در مهلت مقرر برای تشکیل و پیگیری پرونده ضروری است؛ بنابراین از هم‌وطنان درخواست می‌کنیم این مهلت قانونی را رعایت کنند.