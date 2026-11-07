با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت در استان اردبیل، کارخانه ریخته گری دقیق آرتا فعال در حوزه صنعت فولاد و نخستین مجموعه ترکیب به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل این واحد تولیدی با ظرفیت تولید سیصد و بیست هزار تن تولید فولاد در سال و شامل شش کوره بیست و پنج تنی و سه خط ریخته‌ی مداوم به بهره برداری رسید.

با افتتاح این کارخانه برای پانصد نفر ایجاد اشتغال شده و برای آن بالغ بر پنج هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده است.

مرحله توسعه این کارخانه نیز با سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد تومان و ایجاد اشتغال برای هفتصد نفر بزودی اجرا خواهد شد.