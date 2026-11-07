مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران از پیشرفت ۸۰ درصدی طرح بازسازی تأسیسات و انبار‌های نفت آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت: در مدت حدود دو ماه، حدود ۶۰ هزار اینچ جوشکاری در این طرح انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد مشکین‌فام با اشاره به ابعاد اجرایی طرح بازسازی تأسیسات و انبار‌های نفت آسیب‌دیده افزود: این طرح از نظر حجم عملیات و سرعت اجرا در نوع خود بی‌نظیر بوده و در مراحل آغاز، پیگیری و اجرا، نصاب هایی را در صنعت نفت به ثبت رسانده است.

او گفت: با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های اجرایی، پیمانکار طرح فقط در مدت سه روز انتخاب و در محل حاضر شد و عملیات بازسازی آغاز شد. همچنین در مدت حدود دو ماه و هم‌زمان با شرایط جنگی و تعطیلات نوروز، حدود ۶۰ هزار اینچ جوشکاری انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران، همدلی و همکاری مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران و عوامل اجرایی را از عوامل اصلی تحقق این دستاورد دانست و تأکید کرد: انجام چنین حجم عملیاتی در این بازه زمانی کوتاه، اقدامی کم‌سابقه در صنعت نفت است.

مشکین‌فام با اشاره به آسیب‌های واردشده به انبار‌های نفت ری و دیگر انبار‌های نفت استان تهران گفت: با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های اجرایی، بخش توزیع سوخت تهران در حدود دو هفته دوباره به چرخه بازگشت.

او افزود: اکنون توزیع فرآورده‌های نفتی در تهران پایدار است و حتی فراتر از ظرفیت پیشین انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران درباره ساختار اجرایی قرارداد بازسازی نیز افزود: این قرارداد در دو بخش اصلی دنبال می‌شود؛ بخش نخست به بازگرداندن چرخه توزیع و انتقال فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد و بخش دوم شامل ساخت مخازن و تکمیل سایر تعهد‌های طرح است.

مشکین‌فام با اعلام پیشرفت حدود ۶۰ درصدی تأسیسات انتقال فرآورده گفت: پیشرفت کلی طرح بازسازی تأسیسات و انبار‌های نفت آسیب‌دیده به حدود ۸۰ درصد رسیده است و امیدواریم تا پایان آبان، همه زیرساخت‌ها به‌طور کامل به وضعیت مطلوب بازگردند.

او یکی از چالش‌های اصلی طرح را آماده نبودن طراحی اولیه در روز نخست عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از اتلاف زمان، طراحی و اجرای طرح به‌صورت موازی و هم‌زمان پیش رفت و با پیشرفت عملیات، ابعاد و حجم کار نیز با دقت بیشتری مشخص شد.

مشکین‌فام تأکید کرد: اجرای هم‌زمان طراحی و ساخت، در کنار بسیج امکانات و تلاش مستمر عوامل اجرایی، امکان پیشبرد سریع عملیات بازسازی و بازگشت زیرساخت‌های توزیع سوخت به مدار را فراهم کرد.