به دنبال بارش‌های شدید و بی‌سابقه و وقوع آب‌شستگی و ریزش سنگ، خطوط ریلی محور جنوب در محدوده استان لرستان بسته شد و تردد برخی قطار‌های مسافری تا زمان بازگشایی کامل و تأیید ایمنی مسیر به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی بارندگی‌های شدید و ناپایداری‌های جوی اخیر، چندین نقطه در بلاک‌های مختلف خطوط ریلی محور جنوب (محدوده استان لرستان) به دلیل آب‌شستگی دامنه کوه‌ها و ریزش سنگ بسته شده است.

بر اساس این گزارش، با بروز این شرایط جوی و به‌منظور صیانت از جان مسافران و حفظ ایمنی حداکثری، تردد تعدادی از قطارهای مسافری در این محور تا اطلاع بعدی لغو شده است.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی و فنی به همراه تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی به محل اعزام شده‌اند و عملیات بازگشایی مسیر با جدیت در جریان است.

در این اطلاعیه ضمن عذرخواهی از مسافران گرامی تصریح شده است که تا زمان حصول اطمینان کامل از پایداری بستر خط و تأیید استانداردهای فنی، از تردد قطارها در این محدوده خودداری خواهد شد و پس از رفع کامل موانع، سیر قطارها در این محور از سر گرفته می‌شود.

شایان ذکر است مسافران محترم می‌توانند برای کسب آخرین اطلاعات درباره وضعیت اعزام قطارها، به‌صورت شبانه‌روزی با سامانه صدای مسافر راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس حاصل نمایند.