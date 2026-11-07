استاندار گیلان گفت: تقویت مشارکت‌های مردمی، استفاده از توانمندی‌های بومی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش گیلان که با حضور احمد محمود زاده معاون وزیر و رئیس سازمان مشارکت‌های مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، با اشاره به ضرورت بازخوانی ابعاد تاریخی و فرهنگی نهضت جنگل، گفت: این نهضت از جمله حرکت‌های آزادی‌بخش بود که با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تأمین منابع مالی از سوی نیرو‌های خود فعالیت می‌کرد و حتی در شرایط مبارزه در جنگل، انتشار روزنامه را نیز در دستور کار داشت.

وی با تأکید بر لزوم توجه به ابعاد کمتر شناخته‌شده نهضت جنگل، افزود: نقش زنان و جایگاه آنان در جریان مبارزات میرزا کوچک از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌های فرهنگی، پژوهشی و همایش‌های مرتبط با این نهضت مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه برای برگزاری برنامه‌های مرتبط با نهضت جنگل باید از همه ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجرایی استان استفاده شود، گفت: حضور بانوان صاحب‌نظر به عنوان سخنرانان اصلی همایش‌ها و بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی آن‌ها می‌تواند به غنای محتوایی این برنامه‌ها کمک کند.

هادی حق‌شناس همچنین بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در تبیین ابعاد تاریخی نهضت جنگل تأکید کرد و گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران، مجموعه‌های فرهنگی، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت شخصیت‌های علمی و فرهنگی استان، در این زمینه نقش مؤثری ایفا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت زیرساخت‌های آموزشی گیلان اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۱۰۰ واحد آموزشی در استان در حال ساخت است که خیران مدرسه‌ساز مسئولیت تأمین مالی و ساخت نیمی از این واحد‌ها را بر عهده دارند؛ موضوعی که بیانگر اهمیت مشارکت‌های مردمی در توسعه فضا‌های آموزشی است.

استاندار گیلان با اشاره به سرانه فضای آموزشی استان، گفت: سرانه فضای آموزشی گیلان ۷ و ۶ دهم مترمربع است که ۲ مترمربع از میانگین کشوری بیشتر است، با این حال فرسودگی بخشی از مدارس همچنان یکی از مسائل مهم حوزه آموزش استان به شمار می‌رود.

هادی حق‌شناس با بیان اینکه گیلان از استان‌های باسابقه کشور در حوزه آموزش است، افزود: قدمت برخی واحد‌های آموزشی استان به حدود یک قرن می‌رسد و همین موضوع ضرورت توجه جدی به نوسازی و بهسازی فضا‌های آموزشی را دوچندان می‌کند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه علمی و آموزشی گیلان در سطح کشور، گفت: این استان از نظر تعداد پزشکان در جایگاه دوم کشور قرار دارد و در حوزه تحصیلات دانشگاهی نیز از استان‌های برتر است؛ ظرفیتی ارزشمند که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان در ادامه بر ضرورت توسعه فعالیت‌های ورزشی و تربیت‌بدنی در مدارس تأکید کرد و گفت: با رعایت کامل ملاحظات و استاندارد‌های ایمنی، می‌توان از ظرفیت سواحل استان برای ارتقای فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان بهره گرفت.

هادی حق‌شناس با اشاره به نقش مدیران مدارس در شناسایی و رفع مسائل آموزشی و پرورشی، از جمله مشکلات ایاب و ذهاب دانش‌آموزان، افزود: باید از توانمندی و ظرفیت مدیریتی مدارس برای حل مسائل موجود استفاده شود و مدیران واحد‌های آموزشی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها نقش فعال‌تری داشته باشند.

وی همچنین خواستار تعیین دقیق مسئولیت دستگاه‌های مرتبط با حوزه آموزش شد و افزود: تقسیم کار روشن میان مجموعه‌های مسئول، هماهنگی و انسجام در اجرای برنامه‌ها را افزایش می‌دهد و مانع از موازی‌کاری و هدررفت ظرفیت‌ها خواهد شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت انعکاس ظرفیت‌های استان در سیاست‌گذاری‌های ملی، گفت: مردم گیلان در حوزه‌های آموزش، فرهنگ و سبک زندگی از توانمندی‌ها و ویژگی‌های ارزشمندی برخوردارند که باید در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور مورد توجه قرار گیرد.

هادی حق‌شناس در پایان تأکید کرد: ارتقای نظام تعلیم و تربیت و دستیابی به عدالت آموزشی، مستلزم شناخت ظرفیت‌های هر استان و استفاده هدفمند از توانمندی‌های انسانی، فرهنگی و اجتماعی آنهاست و گیلان نیز می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌ها در بهبود کیفیت آموزش کشور نقش‌آفرینی کند.

مشارکت مردمی؛ محور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت

معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی نیز در این نشست، ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت را مستلزم توسعه زیرساخت‌ها و تقویت مشارکت‌های اجتماعی دانست.

احمد محمودزاده افزود: توسعه فضا‌های آموزشی، بهره‌گیری از ظرفیت بخش غیردولتی و تقویت مشارکت‌های مردمی از محور‌های اساسی در تحقق اهداف آموزش و پرورش و ارتقای کیفیت فعالیت مدارس است.

وی با اشاره به نقش خانواده‌ها، خیران و مجموعه‌های مردمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، اضافه کرد: آموزش و پرورش برای پاسخگویی به نیاز‌های روز جامعه و ارتقای سطح کیفی مدارس، به همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی نیاز دارد.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی گفت: تقویت تعامل میان بخش‌های مختلف و فراهم‌سازی زمینه مشارکت مؤثر مردم می‌تواند روند توسعه فضا‌های آموزشی و بهبود کیفیت نظام تعلیم و تربیت را تسریع کند.