به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان گفت: بر اساس تفاهم‌نامه همکاری میان کمیته امداد کشور و این بیمارستان، مددجویان واجد شرایط، بنا به صلاحدید و با توجه به نظر پزشکان مربوطه، برای ادامه روند درمان به این مرکز تخصصی معرفی خواهند شد.

هادی بنائی، با اشاره به حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه افزود: تمامی هزینه‌های درمان سرطان مددجویان تحت حمایت قرارگرفته در دهک‌های درآمدی یک تا پنج، به‌صورت رایگان تامین می‌شود.

وی ادامه داد: افراد نیازمند غیرتحت پوشش کمیته امداد در دهک‌های درآمدی یک تا پنج نیز می‌توانند از تخفیف ۷۰ تا ۹۰ درصدی هزینه‌های درمان سرطان، در قالب طرح امید برکت بیمارستان بهره‌مند شوند.

بنائی، به ظرفیت‌های درمانی بیمارستان فوق‌تخصصی سرطان برکت اشاره کرد و افزود: این مرکز با بهره‌گیری از جدیدترین و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی از جمله رادیوتراپی، ترموتراپی، براکی‌تراپی، روش‌های درمانی IMRT و VMAT، شیمی‌درمانی به‌صورت بستری و سرپایی و خدمات داروخانه تخصصی سرطان را ارائه می‌کند.

وی تاکید کرد: اتاق عمل، بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، پت‌اسکن، تصویربرداری، آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک، درمانگاه‌های تخصصی و فوق‌تخصصی از جمله گوارش، قلب و عروق و همچنین بخش اورژانس، از دیگر ظرفیت‌های درمانی این بیمارستان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان اصفهان، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز درمانی تخصصی و توسعه همکاری‌های بین‌بخشی را گامی موثر در تسهیل دسترسی بیماران نیازمند به خدمات درمانی تخصصی، کاهش هزینه‌های درمان و حمایت از خانواده‌های تحت حمایت عنوان کرد.