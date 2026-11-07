

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، قرار بود فصل دوم اولین دوره مسابقات برترین‌های گلف بانوان که یکی از مراحل انتخابی تیم ملی محسوب می‌شود از امروز به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران با دعوت ۲۲ گلفر (۱۸ گلفر بالای ۱۸ سال و ۴ گلفر کمتر از ۱۸ سال) آغاز شود که بعلت شرایط نامساعد جوی برگزاری این رقابت‌ها به زمانی دیگر موکول شد.