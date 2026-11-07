نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان و یکی از نمایندگان پارلمان لبنان، بیانیه پنج سفارتخانه خارجی تحت نام دوستان لبنان را دخالت در امور داخلی لبنان و دامن زدن به فتنه داخلی قلمداد و محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «علی الخطیب» نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، بیانیه پنج سفارتخانه در لبنان تحت نام دوستان لبنان را محکوم کرد و آن را دخالت آشکار در امور داخلی لبنان دانست و از این کشور‌ها خواست که دست از دخالت به‌ویژه درباره موضوعاتی مورد اختلاف در لبنان بردارند.

«علی عمار» عضو کمیسیون امور خارجی پارلمان لبنان نیز گفت: بیانیه سفارتخانه‌های آمریکا، انگلیس، استرالیا، کانادا و ژاپن اوج وقاحت و دخالت آشکار در امور داخلی لبنان و نادیده گرفتن حاکمیت لبنان، استقلال قضایی، اصول دیپلماتیک و کرامت ملت لبنان است.

عمار تأکید کرد که بی‌توجهی مداوم مقامات لبنان به این مداخلات مکرر و برخورد با آنها به عنوان امری عادی و پیش پا افتاده، کاملاً غیرقابل قبول و محکوم است.

وی اظهار داشت که مسئولیت ملی و قانون اساسی آنها را ملزم به اتخاذ اقدامات جدی و مؤثر برای پایان دادن به این دخالت‌ها می‌کند؛ دخالت‌هایی که حاکمیت و نهاد‌های لبنان را نقض می‌کند و توهینی غیرقابل تحمل به همه لبنانی‌ها محسوب می‌شود.

وی افزود: شایسته‌تر بود این کشور‌ها که به دروغ ادعای دوستی با لبنان را دارند، تشکیل جلسه داده و بیانیه‌ای صادر می‌کردند که اشغال مداوم خاک لبنان توسط اسرائیل را رد می‌کرد و حملات روزانه به حاکمیت لبنان، جنایات قتل، تخریب و آوارگی و نقض مداوم توافق‌نامه‌ها و قطعنامه‌های بین‌المللی را محکوم می‌کردند. آنها باید حمایت خود را از حق مردم لبنان که توسط قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی تضمین شده است، اعلام کنند.

سفارت آمریکا در بیروت روز پنجشنبه بیانیه‌ای را در میان متحدان خود که از آنها به عنوان «دوستان لبنان» یاد کرده است، توزیع کرد. در این بیانیه بر حمایت از طرح بیروت برای انحصار سلاح به دست دولت لبنان تأکید شده است.

در این بیانیه ادعا شده است: ما، سفارتخانه‌های بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، کانادا و ژاپن، به عنوان دوستان لبنان، حمایت قوی خود را از دولت لبنان در تضمین اینکه تنها دولت حق حمل سلاح را دارد و تنها دولت اختیار تصمیم‌گیری در مورد مسائل جنگ و صلح را دارد، مجددا تأکید می‌کنیم. ما اقدامات انجام شده توسط مقامات لبنانی در پرونده ضهر البیدر را مورد توجه قرار می‌دهیم و خواستار یک روند قضایی سریع و مستقل، به دور از هرگونه دخالت سیاسی در این پرونده هستیم.

در ادامه بیانیه ادعا شده بود: همچنین برای لبنان، در شرایط فعلی، ضروری است که تعهدی روشن و علنی از همه اعضای پارلمان و همه احزاب سیاسی دریافت کند که حمایت خود را از اظهارات رئیس جمهور و نخست وزیر مبنی بر اینکه تنها دولت لبنان حق تصمیم‌گیری در مورد مسائل جنگ و صلح را دارد، اعلام کنند.