تیم دوومیدانی باشگاه مقاومت شهرداری تبریز در رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های کشور با کسب نشان های رنگارنگ و ایستادن بر سکوی سوم کشور عملکردی درخشان و افتخارآفرین از خود به جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،ورزشکاران جوان تیم مقاومت شهرداری تبریز موفق به کسب چندین نشان طلا، نقره و برنز در مواد مختلف شدند.

در بخش پرتاب چکش جوانان امیررضا آهنین‌مرام با رکورد ۶۳.۶۶ متر عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و آیدین هوشمند با ۵۷.۲۶ متر به نشان نقره رسید. در پرتاب نیزه جوانان نیز امیررضا بهلولی با ۳۵.۸۰ متر سوم شد.

در بخش پرش‌ها ابوالفضل قنبری در پرش سه‌گام جوانان با رکورد ۱۴.۷۸ متر قهرمان کشور شد و علیرضا ابراهیم با ۱۳.۳۳ متر در جایگاه چهارم قرار گرفت. قنبری همچنین در پرش طول با ثبت رکورد ۷.۳۰ متر به نشان طلا دست یافت.

در مواد سرعتی امیرحسین انتظاری در ۲۰۰ متر جوانان با زمان ۲۲.۶۰ ثانیه نایب‌ قهرمان شد و حسین کرمی در ۱۵۰۰ متر جوانان با زمان ۴ دقیقه و ۵.۵۰ ثانیه به نشان نقره رسید.



تیم‌های امدادی ۴ در ۱۰۰ متر و ۴ در ۴۰۰ متر جوانان نیز با ثبت زمان ۴۴.۲۱ ثانیه و عملکردی منسجم به مقام دوم کشور دست یافتند.

در بخش تیمی تیم دوومیدانی باشگاه مقاومت شهرداری تبریز در لیگ برتر قهرمانی باشگاه‌های کشور با ترکیبی از جوانان مستعد و پرتلاش استان در مواد مختلف موفق به کسب نشان های ارزشمند شد و در پایان لیگ بر سکوی سوم کشور ایستاد. کسب این مقام حاصل تلاش بی‌وقفه کادر فنی، برنامه‌ریزی دقیق تمرینات و هدایت صحیح ورزشکاران در طول فصل بود کادری که با شناخت کامل از توانایی‌های جوانان تیم زمینه‌ساز این افتخارآفرینی شد. جوانان مقاومت تبریز با انگیزه و غیرت خود نام آذربایجان شرقی را در جمع سه تیم برتر دوومیدانی باشگاه‌های کشور ثبت کردند.

این نتایج گواهی دیگر بر ثمربخشی اعتماد به جوانان و سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های درون‌استانی در باشگاه مقاومت شهرداری تبریز است باشگاهی که بار دیگر توانمندی خود را در عرصه دوومیدانی کشور به اثبات رساند و نام آذربایجان شرقی را در جمع برترین‌های ورزش کشور ثبت کرد.