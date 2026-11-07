مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت، از اجرای عملیات حفاری و بتن‌ریزی در مسیر لوله‌های ورودی و خروجی مخزن دانشگاه آزاد تفت، با هدف حفاظت از خطوط انتقال آب در برابر خسارات احتمالی سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، فرامرز شاکری، با اشاره به قرارگیری مخزن دانشگاه آزاد در مسیر عبور سیلاب گفت: با توجه به خسارات واردشده به خطوط انتقال آب این محدوده در سیلاب‌های گذشته و در راستای اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با مخاطرات احتمالی ناشی از پدیده ال‌نینو، عملیات حفاری و بتن‌ریزی در مسیر لوله‌های ورودی و خروجی این مخزن اجرا شد. وی افزود: این اقدام با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون ریال و از محل منابع داخلی شرکت صورت گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان تفت با اشاره به اینکه خطوط مذکور از مسیر‌های اصلی انتقال آب به شهر تفت هستند، اظهار داشت: بیش از دو هزار و ۲۰۰ اشتراک با جمعیتی حدود هفت تا هشت هزار نفر از آب انتقالی این خطوط بهره‌مند می‌شوند؛ ازاین‌رو حفاظت از آنها و جلوگیری از آسیب‌دیدگی در شرایط وقوع سیلاب، اهمیت ویژه‌ای دارد.

شاکری در ادامه به دیگر اقدامات پیشگیرانه این امور اشاره کرد و گفت: بتن‌ریزی و حفاظت از بخشی از خط اصلی به قطر ۳۱۵ میلی‌متر در ورودی شهر از سمت دره‌گاهان، بهسازی و آسفالت مسیر‌های آسیب‌پذیر با همکاری شهرداری و جوشکاری دریچه منهول‌های فاضلاب به‌منظور جلوگیری از ورود آب سیلاب از دیگر اقدامات انجام‌شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای اطلاع‌رسانی به مشترکان در خصوص احتمال بروز پس‌زدگی فاضلاب در زمان وقوع سیلاب خبر داد و افزود: ارسال پیامک هشدار به مشترکان، با هدف آگاهی‌بخشی و پیشگیری از مشکلات احتمالی، در دستور کار امور آبفای این شهرستان قرار دارد.

شاکری در پایان تأکید کرد: اجرای اقدامات پیشگیرانه و ایمن‌سازی تأسیسات و خطوط انتقال آب و فاضلاب، نقش مهمی در کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی و تداوم خدمات‌رسانی به شهروندان دارد.