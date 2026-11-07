معاون امداد و نجات هلال احمر لرستان گفت: در پی بارندگی‌های ۴۸ ساعت گذشته به ۳۶ خانوار گرفتار در آب گرفتگی شهرستان‌های سپیددشت و دورود امدادرسانی شد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛احمد فرشید بیان کرد: در پی بارندگی های اخیر در استان لرستان ۱۱۰ فرد حادثه دیده در قالب ۲۸ خانواده گرفتار آبگرفتگی در منطقه سپیددشت شهرستان و شش خانواده گرفتار در آبگرفتگی روستای زیرتنگ دورود امدارسانی و به مناطق ایمن منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان افزود: همچنین سرنشینان یک خودروی پژو پارس در محور بروجرد اراک به علت واژگونی ناشی از لغزندگی جاده امدارسانی و به بیمارستان شهید چمران بروجرد انتقال یافتند.

وی با اشاره به آمادگی جمعیت هلال احمر لرستان برای مواجهه با موج بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب گفت:هم اکنون ۱۳ مرکز کنترل و هماهنگی عملیات و ۲۵ پایگاه ثابت و موقت امداد و نجات در استان فعال است.

فرشید بیان کرد:گروه های واکنش سریع ستادی، واکنش سریع خواهران و گروه جست‌و‌جو و نجات با سگ‌های زنده‌یاب هم در مجموعه عملیاتی هلال‌احمر استان آماده فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه هزار نقطه برای اسکان اضطراری در لرستان شناسایی شده‌است، عنوان کرد: یک هزار و ۱۰۰ امدادگر استان برای امدادرسانی در شرایط بحران در حالت آماده باش هستند.

سامانه بارشی قوی از چهارشنبه هفته گذشته وارد لرستان شده است و تا فردا یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ ادامه دارد.