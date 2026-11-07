در هلند، اعتراض گسترده علیه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در اروپا، ادامه دارد، معترضان با حمله به محل ساخت دیتاسنتر مایکروسافت در آمستردام، توقف طرح را خواستار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حساب کاربری شبکه فاکس نیوز در شبکه اجتماعی ایکس، از موج اعتراض‌های گسترده به هوش مصنوعی در اروپا خبر داد و اعلام کرد اعتراضات گسترده بر علیه زیرساخت‌های هوش مصنوعی در اروپا ادامه دارد و معترضان با ورود به محل ساخت دیتاسنتر مایکروسافت در آمستردام، توقف طرح را خواستار شدند و ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر از معترضان هم بازداشت شدند.

بر اساس تصاویر شبکه فاکس نیوز، معترضان در حالی که با پلیس درگیر شده بودند از نرده‌های نصب شده در اطراف محل ساخت مرکز داده مایکروسافت در آمستردام بالا رفتند. فعالان و شرکت کنندگان در این اعتراض با اشاره به نگرانی‌ها در مورد میزان بالای انرژی و آب مصرفی بوسیله زیرساخت‌های هوش مصنوعی، تلاش کردند محل ساخت این طرح را اشغال کنند.

پلیس هلند با بکارگیری گاز اشک آور تلاش کرد معترضان را متوقف کند. مقامات هلندی گفتند: با گسترش تظاهرات در سراسر اروپا، بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر را در هنگام تلاش برای ورود به محل ساخت این پروژه بازداشت کرده‌اند. سازمان‌دهندگان در حال برنامه‌ریزی اعتراضات در ۱۵ کشور اروپایی در اعتراض به هوش مصنوعی و زیرساخت‌های آن در کشور‌های اروپایی هستند.

آمستردام تنها یکی از مراکز شکل گیری و تشدید اعتراض‌ها به هوش مصنوعی در اروپا است.