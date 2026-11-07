به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تحلیل گفتمان انتقادی بازنمایی جنگ دوازده روزه ایران، از میدان نبرد تا میدان روایت، حکمرانی بر تصویر جنگ و برساخت گفتمان سیاسی در توئیت‌های دونالد ترامپ از جمله عناوین مقاله‌های منتشر شده است.

دوفصلنامه «پژوهشنامه رسانه بین‌الملل» توسط دانشگاه صداوسیما با مشارکت پژوهش‌های کاربردی معاونت برون‌مرزی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همکاری «انجمن ایرانی روابط بین‌الملل» منتشر می‌شود و از نشانی imrlarc.ir رایگان قابل دریافت است.