به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در روزهای سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س)عطر شهادت در کردستان می‌پیچد استانی که دوشنبه هجدهم آبان میزبان پیکر مطهر سه شهید گمنام دفاع مقدس خواهد بود.

این شهدا تا پنجشنبه بیست‌ویکم آبان میهمان مردم استان هستند مراسم وداع با این شهدا پنجشنبه‌شب در میدان آزادی سنندج برگزار می‌شود و صبح جمعه، آیین تشییع از همین میدان به سمت اردوگاه سلیمان‌خاطر برگزار خواهد شد.

در پایان پیکر یک شهید در اردوگاه سلیمان‌خاطر به خاک سپرده می‌شود و دو شهید دیگر برای تدفین به تهران منتقل خواهند شد.

با خاک‌سپاری این شهیدشمار شهدای گمنام مدفون در کردستان به ۶۷ شهید و تعداد یادمان‌های استان به ۳۷ یادمان افزایش می‌یابد.