

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛حسین سپهوند بیان کرد: بر اثر بارش‌های شدید اخیر و وقوع ریزش کوه ،خطوط توزیع گاز روستاهای گازه، کسمت، ایروه، ده نثار، دره اشکفت، شبانکش و کولوی دره اناران بخش پاپی شهرستان خرم آباد دچار آسیب‌دیدگی و قطعی موقت شده است.در بخش پاپی خرم‌آباد نیز ریزش کوه به خطوط توزیع گاز هفت روستا آسیب زده و جریان گاز این مناطق را به‌طور موقت قطع کرده‌است. ب



مدیرعامل شرکت گاز لرستان افزود:در پی این حادثه، گروه های تخصصی، مهندسی و امدادی شرکت گاز استان در منطقه مستقر هستند و پس از فراهم‌شدن دسترسی و پاکسازی مسیر، عملیات تعمیر خطوط، انجام آزمایش‌های ایمنی و برقراری مجدد جریان گاز با حداکثر سرعت انجام خواهد شد.انجام خواهد شد.



وی از ساکنان این روستاها خواست برای حفظ ایمنی خود و خانواده‌، پیش از حضور و بازرسی مستقیم کارشناسان امداد گاز، از دستکاری تجهیزات، رگلاتورها و شیرهای گاز خودداری کنند.