امام جمعه مهریز، در چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه به پیوست‌های فرهنگی جشنواره‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مساجد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، حجت الاسلام محی الدینی در چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان در سال ۱۴۰۵، بر ضرورت توجه به پیوست‌های فرهنگی جشنواره‌ها و اجرای برنامه‌های فرهنگی در مساجد تأکید کرد.

وی، گفت: یکی از موضوعات مطرح‌شده، اجرای طرح طراوت با محوریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است که امیدواریم با همکاری این کانون‌ها، در مساجد شهرستان مهریز اجرایی شود.

امام جمعه مهریز با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره‌ها در شهرستان افزود: جشنواره‌ها علاوه بر آثار اقتصادی و ایجاد رونق برای فعالان و کسب‌وکار‌های محلی، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دارند.

حجت الاسلام محی‌الدینی ادامه داد: در همین راستا مقرر شد نشستی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شود تا ایده‌ها و پیشنهاد‌های فرهنگی برای اجرای بهتر جشنواره‌ها مطرح و زمینه پررنگ‌تر شدن فعالیت‌های فرهنگی در این رویداد‌ها فراهم شود.

وی توجه به اقامه نماز اول وقت و جماعت، عفاف و حجاب و همچنین ایجاد نشاط مؤمنانه و نشاط اجتماعی در چارچوب ارزش‌های اسلامی را از جمله محور‌های مورد تأکید در جشنواره‌ها دانست و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا خانواده‌ها ضمن بهره‌مندی از فضای شاد و مفرح جشنواره‌ها، از برنامه‌های فرهنگی نیز استفاده کنند.

چهارمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان مهریز در سال ۱۴۰۵ با حضور اعضای این شورا برگزار شد و موضوعات فرهنگی شهرستان و برنامه‌ریزی برای اجرای جشنواره‌ها مورد بررسی قرار گرفت.