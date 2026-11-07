تبریز میزبان اولین دوره رقابتهای پارا پیکلبال کشور
برای اولین بار در تاریخ فعالیت ورزش پیکلبال در کشور با موافقت هیات تنیس آذربایجان شرقی و تلاش و همت انجمن پیکلبال استان نخستین دوره مسابقات کشوری پارا پیکلبال آقایان به میزبانی شهر تبریز در مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،برای اولین بار در تاریخ فعالیت ورزش پیکلبال در کشور با موافقت هیات تنیس آذربایجان شرقی و تلاش و همت انجمن پیکلبال استان نخستین دوره مسابقات کشوری پارا پیکلبال آقایان طی روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۵ با حضور ۲۹ ورزشکار جانباز و توانیاب از سراسر کشور به میزبانی شهر تبریز در مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثار (صدرا) برگزار شد.
این رقابتها در بخش ویلچر و دو رشته انفرادی و دونفره و در کلاس ایستاده به صورت انفرادی برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:
انفرادی کلاس ایستاده جانبازان:
مقام اول: نقی نقیزادموند (آذربایجان شرقی)
مقام دوم: عادل حسینیاننژاد (آذربایجان شرقی)
مقام سوم: شجاع جباری (آذربایجان شرقی)
انفرادی پیکلبال با ویلچر:
مقام اول: محمدرضا یعقوبی (آذربایجان شرقی)
مقام دوم: حسین ممیپور (آذربایجان شرقی)
مقام سوم: مهدی طیبی (آذربایجان شرقی)
دونفره پیکلبال با ویلچر:
مقام اول: حسین ممیپور و محمدرضا یعقوبی (آذربایجان شرقی)
مقام دوم: مهدی طیبی و صفر ایراندوست (آذربایجان شرقی)
مقام سوم: اکبر قربانی و محمدرضا کاکاوند (تهران)
جام اخلاق مسابقات:
تیم حمید آبیاری و حمید صادقپور