برای اولین بار در تاریخ فعالیت ورزش پیکلبال در کشور با موافقت هیات تنیس آذربایجان شرقی و تلاش و همت انجمن پیکلبال استان نخستین دوره مسابقات کشوری پارا پیکلبال آقایان به میزبانی شهر تبریز در مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،برای اولین بار در تاریخ فعالیت ورزش پیکلبال در کشور با موافقت هیات تنیس آذربایجان شرقی و تلاش و همت انجمن پیکلبال استان نخستین دوره مسابقات کشوری پارا پیکلبال آقایان طی روز‌های ۱۴ و ۱۵ آبان‌ ماه ۱۴۰۵ با حضور ۲۹ ورزشکار جانباز و توان‌یاب از سراسر کشور به میزبانی شهر تبریز در مجتمع فرهنگی و ورزشی ایثار (صدرا) برگزار شد.

این رقابت‌ها در بخش ویلچر و دو رشته انفرادی و دونفره و در کلاس ایستاده به صورت انفرادی برگزار شد و نتایج زیر بدست آمد:

انفرادی کلاس ایستاده جانبازان:

مقام اول: نقی نقی‌زادموند (آذربایجان شرقی)

مقام دوم: عادل حسینیان‌نژاد (آذربایجان شرقی)

مقام سوم: شجاع جباری (آذربایجان شرقی)

انفرادی پیکلبال با ویلچر:

مقام اول: محمدرضا یعقوبی (آذربایجان شرقی)

مقام دوم: حسین ممی‌پور (آذربایجان شرقی)

مقام سوم: مهدی طیبی (آذربایجان شرقی)

دونفره پیکلبال با ویلچر:

مقام اول: حسین ممی‌پور و محمدرضا یعقوبی (آذربایجان شرقی)

مقام دوم: مهدی طیبی و صفر ایراندوست (آذربایجان شرقی)

مقام سوم: اکبر قربانی و محمدرضا کاکاوند (تهران)

جام اخلاق مسابقات:

تیم حمید آبیاری و حمید صادق‌پور