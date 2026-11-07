به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، مهدی کرامتی با اشاره به اهمیت پشتیبانی از واحد‌های تولیدی استان گفت: تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش از مهم‌ترین نیاز‌های صنایع است و تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت شبکه بانکی و پیگیری مطالبات تولیدکنندگان، زمینه استمرار فعالیت و توسعه واحد‌های صنعتی استان را فراهم کنیم.

وی افزود: در همین راستا، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، شرکت آذین فورج اسفراین موفق به دریافت یک هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال تسهیلات از بانک سپه و یک هزار میلیارد ریال از بانک ملی ایران شده است.

کرامتی با تأکید بر نقش این تسهیلات در تقویت توان تولیدی صنایع استان تصریح کرد: تزریق هدفمند منابع مالی به واحد‌های صنعتی می‌تواند ضمن تسهیل تأمین مواد اولیه و کاهش مشکلات نقدینگی، به حفظ ظرفیت‌های تولید، پایداری اشتغال و تقویت زنجیره تأمین صنایع کمک کند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ادامه داد: نگاه ما به حمایت از تولید، صرفاً پرداخت تسهیلات نیست؛ بلکه هدف اصلی، رفع موانع پیش‌روی صنعتگران، جلوگیری از توقف خطوط تولید و ایجاد شرایط مناسب برای افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت واحد‌های صنعتی است.

وی با اشاره به اهمیت صنایع قطعه‌سازی و فلزکاری در توسعه صنعتی استان خاطرنشان کرد: مجموعه‌هایی همچون آذین فورج اسفراین از ظرفیت‌های صنعتی استان به شمار می‌روند و حمایت از فعالیت و توسعه آنها می‌تواند در تقویت زنجیره ارزش صنعت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی مؤثر باشد.

کرامتی تأکید کرد: اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با همکاری شبکه بانکی و سایر دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی و تسهیل دسترسی صنایع به منابع مالی را با جدیت دنبال می‌کند و حمایت از تولید و اشتغال را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.