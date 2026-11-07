به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در جریان بازدید از اجرای پروژه اضطراری اصلاح هندسی؛ رفع نقاط بحرانی و دفع آب‌های سطحی شهرستان ایذه اظهار کرد: این پروژه با هدف ساماندهی و هدایت آب‌های سطحی، انتقال جریان‌های سیلابی به سمت تالاب‌های میانگران و بندون و کاهش خطر آب‌گرفتگی مناطق شهری ایذه در حال اجراست و تکمیل آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی شهر و کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی‌های شدید دارد.

وی ادامه داد: فاز نخست عملیات به پایان رسیده و اقدامات در فاز‌های دیگر نیز در حال انجام است؛ همچنین گروه‌های عملیاتی با فعالیت مستمر، تکمیل فاز چهارم و انتقال آب به سمت تالاب میانگران را دنبال می‌کنند.

استاندار، حفاظت از جان و مال مردم، جلوگیری از ورود آب به منازل و کاهش خسارات احتمالی را اولویت مدیریت استان دانست و بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط و بازگرداندن هرچه سریع‌تر وضعیت شهر به حالت عادی تأکید کرد.