فعالیت مدارس ابتدایی، مهد‌های کودک و پیش دبستانی‌ها در نوبت بعد از ظهر مجازی شد.

بارش شدید باران، مدارس ابتدایی ایلام را در نوبت ظهر، مجازی کرد

بارش شدید باران، مدارس ابتدایی ایلام را در نوبت ظهر، مجازی کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ براساس تصمیم کارگروه مربوطه و با توجه به شرایط جوی و ضرورت رعایت نکات ایمنی؛ فعالیت مهد‌های کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس دوره ابتدایی در نوبت بعدازظهر به‌صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.

مدارس دوره متوسطه اول و دوم با یک ساعت تعجیل در زمان خروج دانش‌آموزان، فعالیت خواهند کرد.

از اولیای دانش‌آموزان و مدیران مدارس درخواست شده است تا تمهیدات لازم را مطابق تصمیمات اعلام‌شده به عمل آورند.