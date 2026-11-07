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فعالیت مدارس ابتدایی، مهدهای کودک و پیش دبستانیها در نوبت بعد از ظهر مجازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ براساس تصمیم کارگروه مربوطه و با توجه به شرایط جوی و ضرورت رعایت نکات ایمنی؛ فعالیت مهدهای کودک، مراکز پیشدبستانی و مدارس دوره ابتدایی در نوبت بعدازظهر بهصورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.
مدارس دوره متوسطه اول و دوم با یک ساعت تعجیل در زمان خروج دانشآموزان، فعالیت خواهند کرد.
از اولیای دانشآموزان و مدیران مدارس درخواست شده است تا تمهیدات لازم را مطابق تصمیمات اعلامشده به عمل آورند.