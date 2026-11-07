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اورژانس استان تهران هشدار داد؛ در پی بارندگی شدید مراقب سیلاب و حوادث احتمالی باشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی برای روزهای شنبه و یکشنبه و پیشبینی بارش شدید باران، رعدوبرق و وزش باد، اورژانس استان تهران از شهروندان خواست با رعایت توصیههای ایمنی، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.
از سفرها و ترددهای غیرضروری خودداری کنید و در صورت امکان از حملونقل عمومی استفاده کنید. از حاشیه رودخانهها، مسیلها و معابر آبگرفته فاصله بگیرید.
در این دو روز از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات خودداری کنید.
هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنید.
هنگام وقوع رعدوبرق، در فضای باز و زیر درختان پناه نگیرید.
مراقب کودکان، سالمندان و افراد آسیبپذیر باشید.
در صورت بروز حادثه و نیاز به خدمات فوریتهای پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید.