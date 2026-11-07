به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی برای روز‌های شنبه و یکشنبه و پیش‌بینی بارش شدید باران، رعدوبرق و وزش باد، اورژانس استان تهران از شهروندان خواست با رعایت توصیه‌های ایمنی، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری کنند.

از سفر‌ها و تردد‌های غیرضروری خودداری کنید و در صورت امکان از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنید. از حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و معابر آب‌گرفته فاصله بگیرید.

در این دو روز از کوهنوردی و حضور در ارتفاعات خودداری کنید.

هنگام رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی را رعایت کنید.

هنگام وقوع رعدوبرق، در فضای باز و زیر درختان پناه نگیرید.

مراقب کودکان، سالمندان و افراد آسیب‌پذیر باشید.

در صورت بروز حادثه و نیاز به خدمات فوریت‌های پزشکی، با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید.