

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ میثم بنی طبا ملی‌پوش ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم موفق شد با غلبه بر حریفان خود به نشان برنز پنجاهمین دوره مسابقات جهانی سامبو ازبکستان دست یابد.

بنی طبا دور نخست با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد و در دور دوم به حریفی از تاجیکستان باخت. او پس از آن در جدول شانس مجدد حریفی از مولداوی را ضربه فنی کرد و در دور بعدی رزمی کار دیگری از ازبکستان را با نتیجه سه بر ۲ به شکست داد و بر سکوی سوم مسابقات ایستاد.

همچنین حسن پولادی نماینده وزن ۶۴ کیلوگرم ایران پس از آنکه مبارزه را مقابل حریفی از گرجستان واگذار کرد، در جدول شانس مجدد ابتدا حریفی از مجارستان را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و در ادامه با پیروزی مقابل حریف تاجیکستانی راهی دیدار رده بندی شد.

پولادی در مصاف با حریف روسی در مسابقه رده بندی با مصدومیت پا مقابل حریف روسی بازنده شد.