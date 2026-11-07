

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما؛ میثم بنی طبا ملی‌پوش تیم ملی سامبو ایران در وزن ۷۹ کیلوگرم موفق شد با غلبه بر حریفان خود به مدال برنز پنجاهمین دوره مسابقات جهانی سامبو (ازبکستان ۲۰۲۶) دست یابد.

بنی طبا دور نخست جدول رده‌بندی استراحت کرد و در دوم این مسابقات، مغلوب حریفی از کشور تاجیکستان شد. او پس از آن در جدول شانس مجدد حریفی از کشور مولداوی را ضربه فنی و شکست داد و با حریف ازبکستانی رو‌به‌رو شد. ملی پوش کشورمان در مصاف با این حریف با نتیجه ۳ بر ۲ به پیروزی رسید و به مقام سومی این دوره از مسابقات دست یافت.