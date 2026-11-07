با تحقق پیگیری مسئولان برای تامین اعتبار جدید، تکمیل باند دوم محور قدیم کاشان ـ قم به منظور ایمن‌سازی و بهسازی این محور سرعت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اصفهان با اشاره به دو حادثه اخیر درمحور قدیم کاشان ـ قم گفت: در بررسی‌های کارشناسی علت اصلی وقوع این حوادث انحراف به چپ خودروها و خطای انسانی اعلام شده است.

فرزاد دادخواه، حدود ۵۵ کیلومتر از محور قدیم کاشان ـ قم را در حوزه شهرستان کاشان بیان کرد و افزود: در سال های اخیر اقدامات متعددی برای رفع نقاط حادثه خیز و ارتقای ایمنی این محور اجرا شده است ودر این راستا،حدود ۲ کیلومتر از مسیر حدفاصل سه‌راهی مسجدالحسین تا مشکات، چهار خطه و روشنایی آن اجرا شده است.

وی در خصوص اقدامات اجرا شده در حوزه راه های شهرستان کاشان ادامه داد: آشکار سازی مسیر، نصب علائم، اجرای اقدامات ایمنی در حاشیه پل‌ها، نصب بیش از ۶۵۰ شاخه حفاظ کنار جاده و اجرای خاک‌ریزی برای جلوگیری از سقوط خودروها به داخل پل‌ها ، همچنین روکش آسفالت حدود ۳۰ کیلومتر این محور از جمله اقدامات اجرا شده است.

دادخواه با اشاره به وضعیت آزادراه قم ـ کاشان و کاشان ـ اصفهان گفت: برای بهسازی آزادراه قم ـ کاشان، هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و عملیات اجرایی آن در حال اجراست، همچنین برای آزادراه کاشان ـ اصفهان نیز هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته و طرح در دست اجراست.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان احداث باند دوم محور قدیم کاشان ـ قم را از مطالبات مهم مردم شهرستان دانست و افزود: این طرح در حوزه مسئولیت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور بوده و پیگیری های متعددی ازسوی مسئولان شهرستان و استان برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای آن شده است.

وی با اشاره به آخرین اطلاعات دریافتی از مجری طرحهای زیربنایی استان ادامه داد: مطالعات باند دوم این محور در حال تکمیل است و مطالعات پدافند غیرعامل آن نیز انجام شده و امیدواریم با هم‌افزایی مسئولان شهرستان و استان و پیگیری از طریق وزارت راه و شهرسازی، زمینه آغاز عملیات اجرایی این طرح فراهم شود.

دادخواه افزود: مجموعه راهداری استان با تمام ظرفیت برای ارتقای ایمنی راه‌ها و کاهش سوانح رانندگی تلاش می‌کند.

در پی وقوع دو حادثه رانندگی دلخراش در محور مواصلاتی قدیم کاشان - قم، ۱۴ نفر در روزهای گذشته از هموطنان جان خود را از دست دادند.